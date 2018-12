Pronti per la ciaspolata? Ecco come imparare

Il 4° vien da sé e, come dice il detto, è arrivato! Per l’anno 2019 il Cai sezione di Gallarate propone il quarto corso di avvicinamento alla montagna “Neve e Ciaspole”. L’indiscutibile successo delle prime tre edizioni, che non ha visto la possibilità di accontentare le innumerevoli richieste pervenute, spinge con entusiasmo gli accompagnatori e i collaboratori del Gruppo Ciaspole della sezione di Gallarate a riproporre quella che diventerà negli anni una tradizione e il consolidamento di una esperienza che lascia ai suoi partecipanti qualcosa di unico, quale è il fantastico ambiente della montagna imbiancata dalla “fioca”.

E quindi giovedì 17 gennaio ore 20.45 inizierà la prima lezione di teoria, seguita da altre due in data 24 e 31 gennaio ove si potranno apprendere i rudimenti delle caratteristiche dell’ambiante innevato, di come organizzare un escursione con la neve, cosa osservare e come comportarsi in sicurezza.

Contemporaneamente il corso prevede due bellissime uscite in ambiente programmante per domenica 3 e 10 febbraio (condizioni nivo-meteo permettendo) la prima in Val Bognanco e la seconda nella suggestiva e immacolata Val d’Otro, inoltre vi sarà la facoltà di partecipare ad un’uscita in programma il 20 Gennaio in collaborazione con la Scuola regionale Escursionismo del CAI Lombardia, nella consuete edizione di “Sicuri sulla Neve”. Insomma anche quest’anno gli organizzatori non vogliono che manchi nulla e nulla sarà lasciato al caso, emozioni, divertimento, apprendimento ma e soprattutto Sicurezza, questa è la mission del CAI, andare in montagna in ogni modo conoscere e diffondere la cultura della montagna e sempre in sicurezza!

Non resta che contattare la Sezione CAI di Gallarate in Via Olona n. 37 ed iscriversi: info@caigallarate.it, presidenza@caigallarate.it, tel. 0331797564, 3351306722, 3388083934