Gran Premio di Crenna, Pupillo e Milani conquistano il Trofeo Marco Limido
L'atleta della Senaghese e quello della Bustese Olonia conquistano il primo posto nelle due categorie Esordienti, sull'impegnativo percorso che ricalca strade cariche di storia
È stata una giornata di promesse del ciclismo, quella andata in scena a Crenna di Gallarate per la settima edizione del Gran Premio di Crenna – Trofeo Marco Limido, appuntamento ormai consolidato nel calendario giovanile, organizzato dalla storica S.C. Crennese.
Due le categorie in gara (Esordienti 1° e 2° anno), entrambe combattute e partecipate, con arrivi tirati e pubblico numeroso lungo il percorso che comprendeva un circuito intorno al rione collinare, con passaggio anche dagli iconici tornanti del Viale dei Tigli, teatro di tante competizioni in passato, tra cui il mondiale di ciclocross del 1954.
Nella prima prova a imporsi è stato Manuel Pupillo (del Team Senaghese Guerrini), che ha preceduto Evgenii Sevriugin (V Cycling – Arici Claudia – Piton) e Federico Arcudi (Ardens Cycling Team), completando così il podio della categoria.
Nella seconda gara vittoria per Gabriele Milani (Bustese Olonia), davanti a Lorenzo Aratari (Velo Club Lugano) e Marco Verziera (Pedale Casalese Armofer), protagonisti di una prova altrettanto combattuta.
Al termine delle competizioni, le premiazioni si sono svolte nel parco di Villa Delfina, a Crenna, alla presenza dell’assessora allo Sport Claudia Mazzetti e dell’assessora ai Servizi sociali Chiara Allai, insieme ai vertici della S.C. Crennese, realtà storica del territorio (ha più di un secolo) che continua a promuovere il ciclismo giovanile con passione e continuità.
Un’edizione che ha confermato il valore sportivo e organizzativo della manifestazione, capace ancora una volta di richiamare atleti, squadre e pubblico per una giornata di sport e comunità.
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