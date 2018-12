Una Robur in “formato NBA” cerca il colpaccio a Piombino

Sopra la giacca, sotto una canottiera NBA: i giocatori della Coelsanus si sono presentati così alla cena di Natale organizzata dallo staff della prima squadra al “C’era una volta” di Sant’Ambrogio, occasione per scambiarsi gli auguri ma anche per fare gruppo in vista della difficile trasferta di Piombino.

Domenica 23 dicembre i gialloblu di coach Cecco Vescovi saranno infatti impegnati sul campo della formazione toscana che condivide con la Robur la quarta piazza della classifica del girone A di Serie B. Un risultato che i varesini hanno consolidato con la clamorosa vittoria di settimana scorsa ai danni della capolista Firenze (rimonta dal -22 e successo all’overtime).

Il match contro la Solbat di coach Andreazza si preannuncia difficile: i toscani sono in un ottimo momento di forma (cinque vinte nelle ultime sei, come la Coelsanus), puntano convinti al quarto posto e possono contare su un campo caldo e sempre molto vicino alla squadra. Varese sarà in campo senza Mercante, che sta lavorando per recuperare dall’infortunio muscolare; rientra invece Caruso pur con tutte le cautele del caso mentre il giovane Trentini soffre per un problema alla caviglia.

Per la Robur il match contro i toscani assume anche i contorni del tabu da sfatare: Varese ha perso le ultime quattro sfide dirette e non vince in trasferta dalla stagione 2010/11. La Solbat non presenta giocatori particolarmente noti al grande pubblico ma piuttosto un complesso affidabile e concreto, con l’ala Fratto nei panni del bomber ma anche del principale rimbalzista e il play-guardia Iardella secondo violino di un attacco guidato in regia da Procacci.