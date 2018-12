Robur, momento magico: battuta anche la capolista

Un trionfo: la Coelsanus Varese si iscrive – dopo parecchi anni – alle zone alte della Serie B consacrando il proprio momento magico con una vittoria clamorosa ai danni della capolista Fiorentina.

I gialloblu, privi degli infortunati Mercante e Caruso, compie un’impresa negli ultimi 10′ di gioco, risalendo dal -22 al pareggio al termine dei regolamentari per poi piegare i toscani 91-90 alla fine del supplementare. Una serata magica che fa da contorno a una classifica che dietro alla coppia Firenze-Omegna e alla prima inseguitrice San Miniato vede proprio i ragazzi di Vescovi, a -4 dalla vetta. (Foto G. Bertoni/Robur)

«Una serata speciale, con un pubblico numeroso, caldo e partecipe e con una squadra che ha fatto veramente qualcosa di grande, trascinata da un Ferrarese in serata di grazia» spiega il gm gialloblu Fabrizio Garbosi citando l’MVP della partita. Il playmaker roburino ha chiuso il match con 32 punti e con tante giocate pesanti nel supplementare, compresi i due tiri liberi che hanno fissato il risultato a 9″ dalla sirena del 45′.

Ma Ferrarese è la classica “punta dell’iceberg” in una squadra che ha avuto tanto dai vari Maruca (sue le triple che hanno lanciato la rimonta) e Rosignoli (fondamentale a rimbalzo: 11 conquistati, con Assui al suo fianco), con Planezio e Passerini in doppia cifra e Ivanaj collante ideale tra attacco e difesa.

Così il Campus, violato solo in extremis dall’altra capolista Omegna, è risultato indigesto ai toscani di coach Niccolai che pure avevano imposto un ritmo tostissimo alla gara, girando la boa di metà partita sul +13 e allungando poi fino al 53-73 della mezz’ora con i punti di Vico, Berti e Savoldelli. Ma la Coelsanus in missione ha avuto la pazienza e la capacità di non dare mai per persa la partita e la raffica dell’ultimo periodo (26-6 di parziale) ha cambiato la storia del match.

Con otto vittorie in carniere su dodici gare, coach Cecco Vescovi e i suoi sono ora attesi dal match pre-natalizio di Piombino, altro scontro di altissimo livello visto che i livornesi sono appaiati a Varese in classifica.

COELSANUS VARESE – ALL FOOD FIRENZE

91-90 dts (11-17, 33-46, 53-73, 79-79) ROBUR VARESE: Ferrarese 32 (5/10, 4/11), Planezio 14 (5/10, 1/5), Rosignoli 13 (5/9), Maruca 13 (2/4, 3/7), Passerini 11 (2/4, 1/4), Nicola Ivanaj 6 (3/4, 0/2), Sophony Assui 2 (1/1). Ne: Caruso, Trentin, Calzavara, Mottini. All. Vescovi.

Classifica (dopo 12 giornate): Fiorentina, Omegna 20; San Miniato 18; ROBUR VARESE, Piombino 16; Sangiorgese, Alba 14; Montecatini, Vigevano, Borgosesia 12; Pavia, Empoli 10; Oleggio 8; Cecina, Siena 4; Domodossola 2.