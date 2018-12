Senza patente e con oggetti da scasso in macchina: due denunce

Il regalo degli agenti della polizia locale di Vergiate ai cittadini è stata una doppia denuncia che ha molto probabilmente permesso di evitare qualche furto ai danni di abitazioni o ditte. Lunedì, 24 dicembre, vigilia di Natale gli agenti erano infatti impegnati in un servizio di controllo su strada durante il quale hanno intimato l’alt a una macchina rivelatasi poi molto interessante.

La macchina era guidata da un trentenne che non aveva mai conseguito la patente. Non solo: la vettura era sprovvista di assicurazione. In caso di incidente cosa avrebbe fatto l’autista? Sarebbe forse scappato? Oltre a questo i vigili hanno mostrato grande interesse per il contenuto della vettura. La macchina era pieni di attrezzi. Utili se di mestiere si fa il fabbro o il carpentiere, molto sospetti se, come in questo caso, non se ne sa in alcun modo giustificare il possesso.

Accanto all’autista senza patente, infine, viaggiava un cinquantenne con numerosi precedenti alle spalle anche per reati contro il patrimonio. Il sospetto è che la coppia stesse facendo un sopralluogo per un colpo oppure si accingesse a ripulire qualche abitazione o qualche ditta chiusa per le festività natalizie. I due sono stati entrambi denunciati. L’auto e gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati.