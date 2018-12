Una serata tra i dinosauri, con rinfresco di mezzanotte

Venerdì 7 dicembre una serata per veri appassionati… di dinosauri.

Alle 20.30, al Cinema Teatro San Giorgio di Bisuschio è in programma la proiezione di “Jurassic Park 2” con la presentazione dell’ultimo libro sui dinosauri – “Dinosauri dalla A alla Z” (De Agostini editore) – scritto dalla paleontologa valceresina dottoressa Paola D’Agostino, titolare della ditta Evolution di Porto Ceresio, specializzata in divulgazione scientifica.

La serata, organizzata in collaborazione dall‘Associazione Valle del Ceresio e dalla Parrocchia di Bisuschio, con il patrocinio della Comunità Montana del Piambello, si concluderà con un rinfresco di mezzanotte.

Ingresso cinema e rinfresco a 5 euro, grazie alla convenzione stipulata dall’Associazione Valle del Ceresio e il Cinema Teatro San Giorgio.

Il libro non sarà in vendita durante la serata, ma a chi si presenterà con una copia già acquistata in libreria o in edicola verrà autografato con dedica dall’autrice.