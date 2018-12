Un buon natale in coro per il gruppo Alpini di Varese

Il gruppo alpini di Varese organizza per sabato 15 dicembre il concerto di Natale.

Il tradizionale Concerto del gruppo Alpini Varese “Il piacere di donare” si terrà presso la Chiesa di S.Antonio alla Motta a Varese sabato 15 dicembre, con inizio alle 21.

Il Concerto di Natale del Coro ANA Campo dei Fiori rappresenta da tempo non solo l’occasione per il Gruppo di incontrare i fan e gli amici per lo scambio di auguri, ma il momento in cui si concretizza l’impegno solidale.

Durante le serata infatti verranno devoluti gli incassi della Festa della Montagna alle Associazioni bisognose del territorio, e al termine sul sagrato della Chiesa della Motta, fra un bicchiere di vin brûlé e uno di cioccolata calda ci sarà lo scambio augurale.