Uno coro di “voci libere” per continuare a cantare

Domenica 16 dicembre alle ore 17.00 ci sarà un evento importante a Villa Montevecchio di Samarate: “Noi, la musica e la nostra voce”.

L’Associazione culturale musicale Delay in collaborazione con la Fondazione Montevecchio presenterà un evento dedicato alla salute mentale.

Durante l’evento si esibirà il coro “Le Voci Libere”, formato da persone con disagio mentale e da volontari e diretto da Alex Gasparotto che assieme a Roberta Raschellà , fondatore dell’associazione Delay e direttore della scuola di musica Lizard Gallarate con sede operativa in Villa Montevecchio.

È prevista una raccolta fondi per finanziare il proseguimento del “progetto coro”, iniziato circa 5 anni fa come progetto riabilitativo del CRA e Centro Diurno di Somma Lombardo, servizi psichiatrici pubblici che ospitano utenti con disagio mentale. Attualmente il progetto prosegue per iniziativa dell’associazione culturale Delay ed è finalizzato alla cura e risocializzazione dei partecipanti.

All’appuntamento saranno presenti il dottor Roberto Mondin, il dottor Irmangelo Casagrande, il dottor Marco Goglio e la dottoressa Gisella Perucchetti.

L’evento è totalmente gratuito ed è aperto a tutti, alla fine dell’esibizione del coro verrà offerto un piccolo rinfresco.