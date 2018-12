Varese, i giocatori disertano l’allenamento

La minaccia aleggiava da qualche giorno e oggi – giovedì 13 dicembre – i calciatori del Varese hanno dato sostanza alle parole. La squadra ha disertato l’allenamento che avrebbe dovuto svolgersi al centro sportivo Varesello nel pomeriggio.

Causa di questo “ammutinamento” è stato il mancato versamento dei rimborsi spesa per i mesi di ottobre e novembre.

Marco Ballotta, direttore generale del Varese, prende le difese della società: «I giocatori aspettano dei pagamenti e per questo hanno deciso di non allenarsi. Io ho parlato ieri con la squadra, assicurando loro che i pagamenti sono stati regolarmente fatti, ma essendo stati eseguiti dalla Svizzera ci vuole qualche giorno in più. Credo che la situazione ritornerà alla normalità domani e i ragazzi torneranno ad allenarsi. Non c’è stato nessuno screzio, guardando il lato positivo possiamo dire che la squadra è stata unita in questa scelta».