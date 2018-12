Ultima di andata, il Varese sfida l’Accademia Pavese

Non è certo stata una settimana tranquilla in casa Varese. L’allenamento saltato di giovedì ha aperto una ferita che andrà suturata alla svelta, ma che lascerà giocoforza una cicatrice nel solco della società.

I giocatori hanno dichiarato di essere concentrati sull’impegno che li attende e allora si pensa al campionato, con l’ultima domenica di campionato del 2018. Appuntamento per il 16 dicembre, ore 14.30 al “Franco Ossola” per la sfida all’Accademia Pavese.

Squalificato il portiere Andrea Scapolo, in porta si rivedrà dopo il lungo infortunio Antonino Calandra. In attacco possibile la conferma di Moceri come punta, mentre alle sue spalle ci sono tre maglie per quattro: Camara, Piqueti, Lercara e Scaramuzza, chi rimarrà fuori questa volta?

Sarà una gara molto importante per il Varese, che punta alla vittoria non solo per chiudere bene il girone di andata, ma anche per arrivare nella miglior maniera possibile alla finale di Coppa Italia di sabato prossimo.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hastag #DirettaVn e #VareseAccademiaPavese sui social.