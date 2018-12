Con i vostri scatti abbiamo girato tutta la provincia

Un anno di fotografie per girare tutta la provincia grazie ai vostri scatti. La nostra community di Instagram è sempre più grande e a pochi giorni dalla fine dell’anno possiamo dire di essere più di 36 e 500.

E’ stato un anno che ci ha permesso di conoscere i vostri panorami preferiti: il Sacro Monte di Varese e Santa Caterina del Sasso tra i più fotografati ma anche i colori blu del Lago Maggiore. Insomma, un anno con i colori della natura e senza dimenticare l’architettura e i dettagli.

In questi anni abbiamo scoperto che amate le storie ed è per questo che il nostro progetto #convaresenews è continuato: abbiamo affidato il nostro canale a realtà e persone che ci hanno raccontato il loro mondo e le loro storie per una settimana. Come giornale poi, non possiamo smettere mai di informarvi: le nostre stories servono a quello.

E’ stato un anno molto intenso e partecipato, grazie anche a tutti voi e alla vostra attenzione e costanza nel segnalarci gli scatti più belli. Ci vediamo l’anno prossimo e continuate a taggarci e ad usare l’#varesenews, vi lasciamo con le dieci fotografie che hanno avuto più impression.