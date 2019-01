Al Twiggy un tributo a De Andrè a vent’anni dalla sua scomparsa

Gli eventi live del fine settimana del Twiggy Caffè iniziano venerdì 11 gennaio con un tributo a Fabrizio De Andrè con Riccardo Marini (ore 21:30, ingresso libero). In occasione del ventesimo anniversario della morte del cantautore genovese, il Twiggy vuole ricordare, come da tradizione, il più grande cantante poeta della storia della musica italiana.

Un’occasione per gustare i brani più e meno conosciuti del grande Faber grazie al cantante e chitarrista Riccardo Marini, che da anni si esibisce sulle notte del mitico de André. Con lui Andrea Aloisi violino, Simone Rossetti Bazzaro viola, Luca Campioni violino e percussioni e Francesco Saverio Gliozzi violoncello. Per prenotare un tavolo chiamate il numero 0332/1967097.

La sera dopo, domenica 12 gennaio, appuntamento con Common People dj-set (ore 22:00, ingresso libero). Pogodisco si trasforma in Common People la sua più naturale evoluzione indie in termini di puro divertimento. Ogni appuntamento con Deejay Dave (Razzputin) sarà la scusa per ascoltare, e ballare fino alla morte, le hit degli ultimi decenni della musica che amiamo. Dai Prodigy ai Kings Of Leon, dai Blink 182 agli Ac/Dc, dai Nirvana agli House Of Pain, dai Beastie Boys agli Strokes, da Fatboy Slim ai Black Keys e ancora e ancora e ancora. Poi se non avete mai sentito Dave mixare tutta sta roba, vi siete persi uno dei motivi migliori per venire al Twiggy di casa e ridere fino a notte fonda (Per prenotare un tavolo chiamate il numero 0332/1967097).