Il comitato Martina soddisfatto del pareggio, quello per Giachetti: “Noi la vera sorpresa”

All’indomani della chiusura delle convenzioni dei circoli Pd sul territorio, prima fase del congresso che porterà a definire la nuova guida del partito, i sostenitori delle mozioni in campo allargano la riflessione sul risultato.

Se i primi a festeggiare erano stati i sostenitori di Zingaretti, avanti alla seconda mozione per una manciata di voti in provincia di Varese, oggi il comitato a sostegno di Martina precisa che si è trattato di un pareggio mentre i sostenitori di Giacchetti rivendicano di essere stati la vera sorpresa di questa fase di votazioni.

Intanto la commissione provinciale per il congresso che si è riunita ieri sera a Varese ha ufficializzato l’esito del voto tra gli iscritti: 42 delegati alla convenzione provinciale eletti dalla mozione Martina, 42 da Zingaretti, 15 Giachetti e 1 Boccia. Ufficializzati anche i varesini che parteciperanno alla convenzione nazionale che ratificherà il voto degli iscritti: 4 Martina, 4 Zingaretti, 2 Giachetti.

“Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto in questa prima fase di congresso riservata agli iscritti e anche per il risultato assoluto di Maurizio Martina in Provincia di Varese che è tra i migliori in Lombardia – spiega il comitato a sostegno di Maurizio Martina -. Questi numeri rendono evidente che la partita congressuale è ancora aperta e che sarà tutta da giocare da qui alle primarie di domenica 3 marzo in cui tutti i cittadini a partire dai 16 anni potranno eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico”.

“La vera sorpresa della prima fase del congresso PD è l’affermazione della proposta di Roberto Giachetti – racconta invece Roberto Adamoli, tra i sostenitori della terza mozione -. Senza il sostegno di parlamentari, Presidenti di Regione e consiglieri regionali, la mozione più riformista si è attestata a livello nazionale intorno al 13%; in Lombardia ha raggiunto un ragguardevole 19% e in provincia di Varese il 15%. Un risultato, quello provinciale, superiore alle aspettative. È stata premiata la chiarezza dei messaggi: guardare avanti senza nostalgie; netto no a collaborazioni di governo con il Movimento 5 Stelle; rivendicazione dei risultati degli ultimi governi di centrosinistra, pur riconoscendo alcuni inevitabili errori”.

A sostegno della mozione Giachetti è nato in provincia di Varese un comitato, di oltre 50 persone che ha annunciato che nelle prossime settimane organizzerà incontri e iniziative con la presenza anche di Roberto Giachetti e Anna Ascani.