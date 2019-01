Il comportamento degli animali da compagnia, come capirli

Gli animali da compagnia sono sempre più presenti nelle famiglie italiane: il 43% degli italiani vive con almeno un pet, un cane o un gatto oppure un pesce, un uccellino, una tartaruga, un roditore o un animale esotico.

L’importanza dei Pet (animali domestici da compagnia) cresce ogni giorno di più e trova conferma anche nelle autorevoli ricerche che approfondiscono i benefici dei Pet sul benessere e sulla salute, in particolare di anziani e bambini.

Partendo da questo presupposto il prossimo 23 gennaio alle ore 21.00 presso la sala consigliare del Comune di San Vittore Olona, si terrà la prima di tre conferenze relative al delicato ma imprescindibile rapporto tra noi ed i nostri amici domestici, più nello specifico cane, gatto e coniglio. La dottoressa Dehò, relatrice per le tre serate, illustrerà i molteplici aspetti che questo rapporto implica ed in particolare nella prima serata concentrerà il focus sul tema “La sensibilità dei primi mesi di vita dell’animale”.

Con queste iniziative, l’Amministrazione Comunale vuole favorire una migliore informazione per agevolare chiunque ne ravvisi la necessità, nell’instaurare o migliorare il rapporto con il proprio animale domestico, per consolidare quel sano senso di rispetto e responsabilità reciproci sia nei confronti degli animali che dei loro proprietari, nell’ambito del buon vivere civile.

Le successive due serate, che si terranno nei giorni 6 e 13 febbraio 2019, ci proporranno i seguenti temi:

-La comunicazione tra loro e noi

-Come imparano gli animali

Il commento del sindaco Marilena Vercesi: “Siamo nel nuovo millennio e la simbiosi fra uomo e animale è cambiata ma… Gli istinti primordiali del lupo, fanno ancora parte integrante del comportamento del cane? Il gatto è un animale domestico a tutto tondo? Cosa abbiamo in comune con loro? Perchè li coccoliamo e dialoghiamo con loro? Partecipate a queste serate e lo scopriremo insieme”.