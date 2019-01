Decreto Sicurezza, se ne parla al circolo Gagarin

Domani sera, martedì, al Circolo Gagarin di via Galvani (ore 21) si terrà una serata informativa sul Decreto Sicurezza, in collaborazione con Comunità Sichem. A condurre il dibattito ci saranno Filippo Cardaci, avvocato esperto in questioni legate all’immigrazione, e Matteo Astuti, operatore legale dell’accoglienza.

Continua quindi il binomio tra le due realtà a cavallo tra Busto Arsizio e Olgiate Olona, visto che ad ottobre e novembre erano già state tra le fautrici di iniziative come “La Tavola dei Popoli”, nell’ottica di portare alla luce i problemi di chi si occupa della “crisi migranti” in maniera tangibile.

Di queste tematiche ne avevamo già parlato con Mario Salis, presidente delle cooperativa Intrecci, in un’intervista poco prima di Natale e sarà interessante scoprire se ci sono stati intanto nuovi sviluppi sia concreti che legislativi.