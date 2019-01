I desideri dei bimbi della scuola Canetta nel Falò

“Regalate ai bambini i loro sogni“.

In una scatola con questa scritta sono stati depositati i biglietti scritti dagli alunni della scuola Canetta di Sant’Ambrogio.

I loro desideri bruceranno nella pira del Falò di Sant’Antonio. A metterli tra la legna che arderà nella serata di mercoledì 16 gennaio è stata Francesca Alba, portavoceed ex presidentessa dell’associazione genitori, che li ha raccolti e depositati di buon mattino. Un gesto voluto dall’Associazione Genitori Scuola Canetta che anche quest’anno ha raccolto le letterine con i desideri dei bimbi e delle loro insegnanti, per affidarle al fuoco di S. Antonio: «Ogni bel pensiero, speranza e fantasia è stato racchiuso in uno scatolone e messo sulla cima della pira, visibile agli occhi sognanti dei nostri bambini. La scatola marchiata “Regalate ai Bambini i loro sogni” conserva con sé il motto di un eterno bambino chiamato Peter Pan: “Non smettere di sognare, solo chi sogna può volare”».