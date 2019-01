Il dovere della Memoria: una nuova settimana di iniziative in tutta la provincia

Proseguono in questi giorni in provincia di Varese le iniziative per celebrare la Giornata della Memoria, la ricorrenza internazionale voluta dalle Nazioni unite per commemorare le vittime dell’Olocausto nella data in cui nel 1945 fu liberato il campo di Auschwitz, assurta a simbolo dell’immensa tragedia della Shoah e della persecuzione nazi-fascista.

Tanti appuntamenti tra incontri musica e teatro, molti dei quali rivolti ai ragazzi delle scuole.

VARESE – Sabato 2 febbraio Calogero Marrone sarà ricordato nella sua Masnago con lo spettacolo teatrale “Calogero Marrone – Giusto tra le nazioni” nato per ricordare e far conoscere una figura a lungo dimenticata > Leggi

VARESE – La scrittrice Stella Bolaffi mercoledì 30 gennaio porterà la sua testimonianza in un’iniziativa organizzata all’Archivio di Stato di Varese in occasione della Giornata della Memoria, mentre il 7 febbraio presenterà in Biblioteca il suo ultimo libro > Leggi

VARESE – Domenica 3 febbraio, alle 21 al Teatro Santuccio, verrà rappresentato il monologo/concerto tratto dal libro di Lorenzo Franzetti “Ada e le stelle” (Bolis Edizioni) > Leggi

CASTELLANZA – Sabato 2 febbraio alla Sala Conferenze della Biblioteca Civica si terrà il reading letterario e musicale “Il violino di Auschwitz”, con la voce dell’autrice Anna Lavatelli e le note di Alessandra Sonia Romano che suonerà il violino originale simbolo della tragedia dell’Olocausto > Leggi

GALLARATE – Martedì 29 gennaio verrà ricordata la figura del maresciallo Luigi Cortile, deportato in Germania per aver fornito aiuto agli ebrei in fuga alla frontiera italo-svizzera > Leggi

ISPRA – Lunedì 28 gennaio la Giornata della memoria si celebre all’auditorium dell’oratorio San Giovanni Bosco con un’iniziativa per gli alunni della scuola media che attraverso storie e testimonianze potranno conoscere quegli anni bui della nostra storia > Leggi

OLGIATE OLONA – Lunedì 28 gennaio l’Amministrazione comunale, l’Anpi e le scuole cittadine celebrano la Giornata della memoria con diversi momenti di omaggio e riflessione > Il programma

VERGIATE – Lunedì 28 gennaio, Vergiate celebra la giornata delle memoria con diverse iniziative realizzate a cura del Comune in collaborazione con Scuola Don Milani e Sistema Bibliotecario dei Laghi > Leggi

Iniziative fuori provincia

MILANO – Proseguono con una mostra e un concerto le iniziative per la Giornata della Memoria promosse dal Consiglio regionale > Leggi