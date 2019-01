Falò della Giöbia, vin brulé e risottata

Torna l’appuntamento con il Gran falò della Giöbia a Mercallo.

Domenica 20 gennaio, a partire dalle 17.30 prenderà il via la nona edizione dell’iniziativa. Il ritrovo è previsto in piazza Balconi.

Una serata insieme, con i più piccoli che porteranno i tradizionali bigliettini dei desideri e poi cioccolata e vin brulé per tutti. A seguire l’amministrazione comunale offrirà la risottata.

Per l’occasione è in programma anche il concerto della fanfara dei Carabinieri. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 27 gennaio.