“Forza Italia, sono qui i documenti dei Photored”

«L’installazione dei dispositivi negli incroci ha seguito l’iter previsto dalla legge con ben tre passaggi di indirizzo politico». Così in una nota il Comune di Varese risponde alle affermazioni fatte questa mattina dai consiglieri di Forza Italia in merito ai sistemi a tutela della sicurezza dei cittadini installati in tre incroci pericolosi per controllare il rispetto del codice della strada e del segnale rosso dei semafori.

A supporto l’amministrazione fa espressamente riferimento a diversi documenti: come il verbale di deliberazione della Giunta comunale n.253 del 31 maggio 2017, con cui è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, e il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi 2017-2019.

«Nelle schede 322 e 323 di quest’ultimo documento infatti – spiega la nota del comune – viene espressamente stabilito: “Il potenziamento delle telecamere per il controllo degli incroci semaforizzati e per il controllo della velocità nelle situazioni più pericolose”».

Quella deliberazione di giunta segue l’approvazione del DUP da parte della Giunta e del Consiglio comunale «Che con la deliberazione n. 21 del 30 marzo 2017 che indica chiaramente, tra l’altro, il “Potenziamento di telecamere per il controllo degli incroci semaforizzati e per il controllo della velocità nelle situazioni più pericolose”».

Infine, «Con la determina numero 467 del 2017, l’allora comandante Bezzon, in forza degli atti del Consiglio comunale e della Giunta e dell’istruttoria, giunse alla scelta dei tre incroci in cui installare le apparecchiature. Con ciò si è dato seguito alle indicazioni politiche di Consiglio e Giunta nel pieno rispetto di quelle che sono le competenze stabilite dal Testo Unico Enti Locali nella ripartizione delle competenze tra Giunta, Consiglio e dirigenza. Tale procedura ha poi avuto l’assenso del Segretario generale». Un documento, quest’ultimo, citato anche dai consiglieri di minoranza.

«In effetti – ha commentato il vicesindaco Daniele Zanzi, che ha la delega alla Polizia Locale – avevamo avuto il sospetto che i consiglieri di Forza Italia fossero un po’ distratti. Ma tutti i passaggi consiliari, compresi quelli in Commissione, hanno avuto la partecipazione anche dei rappresentanti del loro partito che oggi esce con dichiarazioni totalmente inesatte, e oggi abbiamo la consapevolezza che sono stati disattenti. La cosa più grave a questo punto, alla luce anche delle considerazioni espresse oggi da FI sull’apprezzamento delle iniziative assunte dalla maggioranza per gli interventi sulla sicurezza stradale, è che gli stessi consiglieri di Forza Italia abbiano invece votato contro atti di programmazione strategici che avevano a cuore la sicurezza stradale in città».

«La mia amministrazione sarà sempre aperta al dialogo e alla collaborazione con tutte le forze politiche – ha aggiunto il sindaco Davide Galimberti – ma auspico che se dovessero intervenire altri dubbi che poi, come in questo caso, i documenti smentiscono clamorosamente, si possa collaborare preventivamente e chiarire passaggi amministrativi che magari non sono a tutti chiari».