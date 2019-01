Madre e figlio sorpresi con 350 grammi di hashish fuori dal bosco

Madre e figlio, di 49 e 23 anni, sono arrivati domenica pomeriggio in via della Pace a Castellanza in bicicletta da Somma Lombardo. Lì hanno acquistato 350 grammi di hashish dagli spacciatori dei boschi che operano in quella zona da diversi anni, probabilmente per rivenderlo al dettaglio nella città di provenienza.

L’affare è saltato quando gli agenti della Volante di Busto Arsizio li hanno fermati in sella alle loro due ruote, per una perquisizione dalla quale sono saltati fuori 4 panetti di stupefacente.

I due sono vecchie conoscenze delle forze dell’ordine con precedenti specifici ed è quindi stata esclusa subito l’ipotesi dell’uso personale della sostanza. La donna è stata arrestata con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.