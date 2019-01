Morte Belardinelli, interrogato il capo ultras dell’Inter

Era stato arrestato lo scorso 31 dicembre, su disposizione del gip Guido Salvini, il capo ultras dell’Inter Marco Piovella, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Daniele Belardinelli.

Piovella è stato interrogato per 3 ore dal gip Salvini per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di Belardinelli nel corso degli scontri tra ultras avvenuti il 26 dicembre in via Novara a Milano.

Come riporta Ansa, il capo ultras dell’Inter ha dichiarato che il varesino era per lui un “fratello maggiore amico fraternissimo”, ribadendo di aver visto che veniva travolto da una vettura, dopo che era già finito a terra, avvalorando quindi l’ipotesi che possa essere stato investito anche da una prima auto.

Piovella ha poi ammesso la propria partecipazione al blitz contro i tifosi napoletani, non rispondendo però ad un suo coinvolgimento nell’organizzazione degli scontri.

Nei prossimi giorni, forse giovedì, verrà interrogato anche l’ultras che ha fatto il nome di Piovella.