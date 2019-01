Paleardi: \"Caro sindaco ma Sluminacchio chi l\'ha messo in piazza?\"

«Ma se non è del Comune, Sluminacchio chi l’ha posizionato?». Il saronnese Alberto Paleardi si è presentato ieri mattina all’ufficio protocollo del Comune per consegnare una richiesta di chiarimenti rivolta al sindaco Alessandro Fagioli, dopo le tante polemiche e i due interventi dei vigili del fuoco che hanno chiesto la messa in sicurezza dell’ormai celebre albero di Natale.

«È stato Fagioli ad affermare durante una recente intervista radiofonica che il Comune non c’entra niente con Sluminacchio, come è stato ribattezzato il triste alberello di Natale collocato in piazza Libertà e che già in due occasioni ha portato ad intervenire i vigili del fuoco, che ritenendolo instabile hanno transennato la zona circostante e quindi da saronnese vorrei capire da dove arriva l’installazione».

Paleardi, consigliere comunale al Sestriere ma saronnese doc, è deciso ad andare fino in fondo: «Dunque, ho domandato formalmente che se non l’ha messo il Comune, chi l’ha collocato, perchè è un bel mistero ed anche fonte di preoccupazione per noi residenti in zona, dopo quel che è successo – rimarca Paleardi – Chi lo ha collocato in piazza? Se non è “comunale” come mai quando è stato posizionato ed acceso c’erano assessori comunali sul posto? E perchè quando sono arrivati i pompieri è accorso l’assessore Paolo Strano? Giusto che si dicano le cose come stanno, per una questione di trasparenza e per la tranquillità di residenti e passanti. I quesiti posti a Fagioli sono molto semplici: chi ha commissionato e fatto posizionare l’albero? Quanto è costata, e chi ha pagato per questa installazione? E’ possibile visionare permessi, autorizzazioni e certificazioni?.