Quarti di Coppa Italia, c’è il pullman de “Il basket siamo noi”

La prima in pullman poi, eventualmente, si vedrà: il trust dei tifosi della Pallacanestro Varese organizza la trasferta di giovedì 14 febbraio a Firenze in occasione del quarto di finale di Coppa Italia che la Openjobmetis giocherà (ore 18) contro la Vanoli Cremona.

La gara inaugurerà le Final Eight che assegneranno la “coccarda tricolore”: chi vincerà la partita del giovedì tornerà in campo al sabato contro la vincitrice del confronto tra Milano e Virtus Bologna. Poi, eventualmente, la finalissima di domenica 17. Il tabellone a eliminazione diretta non prevede partite di consolazione, quindi le squadre sconfitte rientreranno “a casa” dopo l’eliminazione.

Per partecipare alla trasferta del giovedì, “Il basket siamo noi” organizza un pullman (o più, a seconda delle adesioni) che effettuerà il viaggio di andata e ritorno. Il programma dettagliato con gli orari sarà diramato più avanti, ma per il momento è già possibile effettuare l’iscrizione che può avvenire attraverso una mail a info@ilbasketsiamonoi.it entro giovedì 24 gennaio con indicazione di nome e cognome del partecipante e specificando se aderente o meno al trust.

Il costo totale – viaggio e biglietto di ingresso al palasport “Mandela Forum” – sarà di 40 euro per i soci del trust e di 50 euro per i non associati. È anche possibile opzionare il solo biglietto al costo di 10 euro ciascuno, ma questa modalità è riservata ai primi 150 associati a IBSN che ne faranno richiesta. I successivi tagliandi con questa modalità saranno assegnati al prezzo di 14 euro.