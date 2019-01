Sono arrivati in tantissimi per dare l’ultimo saluto a Daniele Belardinelli, l’ultras del Varese e dell’Inter morto nella notte di Santo Stefano a Milano, in seguito agli scontri che hanno preceduto la partita tra i nerazzurri e il Napoli.

La chiesa di Morazzone era gremita dentro e fuori, con gente che si è accalcata anche nelle stradine laterali. In tutto un migliaio di persone ha partecipato alla cerimonia funebre. In chiesa e sul sagrato nessuna bandiera e nessun vessillo: tutti hanno seguito il funerale in rispettoso silenzio.

Dopo il messaggio degli amici (“eri un esempio per tutti, uno zio per tutti”) e della figlia (commosso ricordo ricco di commozione, “mancherai tantissimo”, ha detto la ragazza), c’è stata la forte omelia del parroco di Morazzone: don Stefano Silipigni è partito dallo striscione esposto fuori dallo stadio nei giorni successivi alla morte di Belardinelli “Varese ti rende onore, ciao Dede nostro capitano”. Il religioso ha invitato a non usare la violenza per fare sì che la morte del 39enne non sia inutile: “Per rendere onore a Daniele abbandonate la violenza”, ha detto dall’altare.

Dopo la funzione in chiesa si è sviluppato un lungo corteo dal centro del paese fino al cimitero di Morazzone dove Belardinelli è stato seppellito. Al cimitero si sono alzati i cori da stadio “Dede sempre con noi” e “Solo un capitano”, accompagnati da fumogeni e dallo sventolio di bandiere e vessilli dei gruppi di cui “Dede” faceva parte da anni, Blood Honour, Curva Nord del Varese e Curva Nord dell’Inter. Gli amici di Belardinelli hanno anche srotolato un bandierone tricolore con al centro la scritta “Varese”.

Morazzone è stata chiusa al traffico veicolare per buona parte del pomeriggio e presidiata dalle forze dell’ordine: non ci sono stati problemi di ordine pubblico.