Sessantenne ustionato mentre accende il barbecue

Ustioni al viso e alle mani per l’uboldese che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un insolito incidente domestico.

Era nel giardino della propria villetta quando ha deciso di accendere il barbecue. Mentre gettava sulla carbonella del liquido infiammabile c’è stato un ritorno di fiamma forse provocato da una volata di vento. Il fuoco ha raggiunto l’uomo al volto e alle mani. Le urla del 60enne uboldese hanno richiamato i familiari che hanno dato l’allerta.

In pochi minuti, intorno alle 16, è arrivata un’ambulanza e l’elisoccorso atterrato nelle vicinanze. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Niguarda: non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale guidata dal comandante Alfredo Pontiggia che ha effettuato tutti gli accertamenti del caso.