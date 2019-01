«Situazione molto critica, non venite a curiosare»

«Nella notte col vento ha ripreso e tutto il versante della Martica verso Ganna sta bruciando».

È preoccupato il presidente del Parco Campo dei Fiori Giuseppe Barra per via della recrudescenza delle fiamme che hanno attaccato pesantemente i boschi sopra San Gemolo, spostandosi sopra l’abitato di Ganna. In alcuni punti il fuoco è arrivato sulla statale 233, e quindi non c’è solo un problema legato al fumo, ma anche al fuoco.

«La situazione è critica, e per questo è bene evitare di venire a curiosare anche perché sono bloccate parecchie strade. È chiusa la statale della Valganna, ma anche il Brinzio è difficilmente percorribile»

A preoccupare è anche il versante alto della montagna: «È presidiata la cima per evitare che le fiamme si spostino a Brinzio».