Vincere è bello: Axpo e Coelsanus ci riprovano

Turno infrasettimanale per i campionati di Lega Nazionale di Pallacanestro nei quali sono impegnate la Axpo Legnano e la Coelsanus Varese.

Le due squadre arrivano da un precedente positivo: gli Knights hanno interrotto domenica una lunga serie negativa battendo al PalaBorsani la ben più quotata Bergamo. Due invece i successi ottenuti di recente dalla Robur ai danni delle toscane Empoli e Montecatini.

Delle due, la prima ad andare in campo sarà la compagine di Cecco Vescovi che al Centro Campus ospita stasera (mercoledì 30, ore 20,30) la Winterass Pavia dell’ex azzurro Fabio Di Bella. I pavesi sono a metà del guado tra la zona playoff e quella playout, hanno cambiato in parte volto nei giorni scorsi ma sono reduci del clamoroso successo ai danni di Piombino. Guardia quindi altissima per i gialloblu che hanno ritrovato Ferrarese e – forse – si sono messi alle spalle il periodo più duro, quello a cavallo del nuovo anno.

All’andata la Coelsanus pagò dazio in trasferta: oltre alla “vendetta” quindi, Rosignoli e compagni proveranno a ribaltare anche il -5 della differenza canestri, anche se l’obiettivo primo è il successo.

Sempre questa sera scende in campo anche la LTC Sangiorgese, che in classifica è due punti avanti a Varese: i Draghi attendono i toscani della Computer Gross Empoli sul parquet del PalaBertelli in un altro match che mette in palio punti pesanti in ottica playoff.

CLASSIFICA (dopo 18 giornate): Omegna 30; Firenze 28; Piombino, San Miniato 26; Alba, Sangiorgese 22; VARESE, Vigevano 20; Empoli 18; Pavia, Oleggio 16; Borgosesia, Montecatini 14; Cecina 10; Siena 4; Domodossola 2.

La Axpo di coach Mazzetti se la vedrà invece giovedì sera (20,30) con Agrigento, sempre al palazzetto di Castellanza: l’occasione è ghiotta per fare un passo avanti in una classifica che vede solo Cassino alle spalle dei biancorossi. Vietato però pensare che per Raffa e compagni quella di stasera sia una partita semplice: i siciliani di coach Franco Ciani non hanno “grandi firme” in organico ma con i suoi americani (Cannon e Bell) e alcuni italiani molto solidi come Ambrosin o Pepe hanno comunque scalato la classifica insediandosi in zona playoff. Biancorossi al completo e su di morale per il successo su Bergamo, ma ripetersi è necessario.