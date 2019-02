Al cinema arriva Green Book

Green Book, diretto da Peter Farrelly, uscirà nei cinema italiani il prossimo 31 gennaio. Tony Lip (Viggo Mortensen) è un buttafuori italoamericano che negli anni ’60 venne assunto come autista da Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più conosciuti. Tony accompagnò Shirley da New York fino agli Stati del Sud, in cui ai tempi i diritti degli afroamericani non erano considerati come acquisiti. La guida «Negro Motorist Green Book», che indicava locali pubblici e alberghi in cui le

persone di colore erano ben accette diventò ben presto la Bibbia di un viaggio in cui Tony e Don impararono prima di tutto a conoscersi e rispettarsi come esseri umani.

Il Primo Re, diretto da Matteo Rovere, esce nelle sale giovedì 31 gennaio. Romolo ( Alessio Lapice ) e Remo ( Alessandro Borghi ), fratelli gemelli, trascorrono un’esistenza tranquilla, allevando pecore. Catturati da un manipolo di soldati nel corso di una piena del Tevere, riescono a scappare portando con sé una vestale ( Tania Garribba ) e il Sacro Fuoco che custodisce. Durante la fuga, con Romolo ferito gravemente, dovranno affrontare difficoltà e scelte difficili, fino alla fondazione di una nuova città, che diventerà famosa in tutto il mondo con il suo Impero.

L’ultimo capitolo della trilogia che racconta l’amicizia e le avventure di un giovane vichingo e un drago, Dragon Trainer: il mondo nascosto, arriverà nelle sale cinematografiche giovedì 31 gennaio. Hiccup e Sdentato vedranno finalmente svelati rispettivi destini: il capo villaggio diverrà il governatore di Berk e il drago sarà invece posto a comando della sua specie. Nonostante sembri tutto volgere al meglio, i due protagonisti si troveranno di fronte ad un nuovo nemico, un drago Furia Buia femmina.