Dalla rotonda alla ciclovia della Valbossa, ecco come cambia il paese

Comunicazione “trasparente” non è solo uno slogan. Almeno non a Galliate Lombardo dove l’amministrazione comunale ha deciso di spiegare con un volantino, che verrà distribuito presto a tutti i cittadini, cosa è stata fatto nei mesi passati e quali sono i lavori previsti nel 2019.

Due fogli con tanto di schizzi illustrativi (e rigorosamente su carta riciclata) che annunciano cambiamenti per il paese, sia per quanto riguarda la viabilità sia per i servizi ai cittadini.

Tra le opere pubbliche più interessanti la rimozione delle barriere architettoniche nel palazzo comunale e il completamento delle opere di urbanizzazione in via per Daverio, con la realizzazione di una rotonda per consentire una migliore viabilità del traffico pesante che grava sulla zona industriale. Previsti lavori anche alla pavimentazione in via Fiume con il rifacimento della scalinata. La fognatura in quella zona sarà sdoppiata, quella di via IV Novembre /via Piave e via Rimembranze invece è stata completata con il ripristino del manto stradale e della segnaletica orizzontale.

In programma, e già affidate, anche opere di riqualificazione del paese dal punto di vista turistico e culturale. Il sindaco Angelo Bertagna ha annunciato la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la realizzazione della ciclovia della Valbossa che andrà da Azzate a Sesto Calende lungo il corso del torrente Strona.

Ma la Valbossa ha una zona archeologica che è un piccolo gioiello molto curato dai comuni che si affacciano sul lago e in questi anni è stata oggetto di studio e riqualificazione; anche il comune di Galliate Lombardo ha affidato l’incarico di ricerche subacquee per l’individuazione e la valorizzazione del sito archeologico palafitticolo “Gaggio Keller” con i contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Attenzione anche ai servizi alla cittadinanza: sono stati attivate le procedure per il rilascio della carta d’identità elettronica e prorogata la convenzione tra il Comune e l’asilo infantile di Daverio con la previsione dell’erogazione di un contributo in funzione del numero di bambini di Galliate Lombardo che frequentano l’asilo.

Sarà presto installato uno sportello automatico di Poste Italiane (Postmat) che oltre al servizio di prelevamento di contante permetterà lo svolgimento di altre operazioni.

Comune e Pro Loco si sono alleate sin da subito e hanno realizzato un calendario ricco di di iniziative culturali e destinate ai cittadini , grandi e piccoli, del paese.

E non solo: è stato attivato un servizio di volontariato per ampliare l’orario di apertura della biblioteca ed è stato potenziato il servizio di wi-fi gratuito.