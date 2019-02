Educazione sessuale: un concorso e un incontro per superare il “tabù”

Sessualità e festa della donna. Sono i temi dei due eventi promossi dall’associazione studentesca varesina Carpe Somnium . Nata nell’aprile scorso, vuole diventare un luogo di dibattito e confronto aperto agli studenti.

«Sentiamo la necessità di affrontare il tema della sessualità, ancora visto come un tabù, di parlare di tematiche di genere e di femminismo – spiegano gli organizzatori – A oggi l’educazione sessuale nelle scuole è regolamentata da una legge sull’educazione alla salute risalente al 1990, nella quale non si specifica né chi può essere parlare di sessualità nelle scuole né con quali obbiettivi formativi. Ciò significa che non esistono limitazioni sui contenuti da trasmettere; per questo, spesso la sessualità viene rappresentata solamente nella sua forma eterosessuale e con funzione prettamente riproduttiva, mentre la didattica tende a focalizzarsi soltanto sulla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, trascurando l’aspetto relazionale tra le persone, basato in primis sul reciproco rispetto.

In Italia, l’educazione sessuale risulta carente e spesso osteggiata dai genitori e da associazioni religiose con conseguenze evidenti: secondo numerosi studi, il nostro, riguardo a questo argomento, è il paese Europeo con il più alto tasso di ignoranza tra i giovani, e ciò è causa di gravidanze indesiderate, della diffusione di malattie sessualmente trasmissibili e di stereotipi sessuali».

Carpe Omnium ha quindi cercato chi si sta occupando della promozione culturale e ha deciso di condividere e promuovere il concorso di arte e letteratura erotica “Famolo libero” organizzato da Studenti indipendenti statale e giunto ormai alla terza edizione.

Tra gli eventi promossi, inoltre anche il dibattito tenuto da Camilo Miguel Teillier Villagran, studente di Medicina all’Università Statale di Milano, per parlare di educazione sessuale nelle scuole e delle tematiche di genere, che si svolgerà il 2 marzo presso la sede varesina di Informagiovani (via Como, 21), dalle ore 14:00.

Venerdì 8 marzo dalle ore 14 alle ore 17 presso la Sala Montanari, a Varese, si alterneranno diversi workshop in collaborazione con diverse associazioni tra cui EOS, Covo, Libera e Biochronicles, per conoscere e analizzare aspetti diversi del mondo femminile, dal rapporto donne-scienza e donne-mafia alla sessualità.