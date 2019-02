Il “fotografo del mare” ospite de La Focale

La Focale di Buguggiate ospita Carlo Borlenghi, il fotografo di mare e di

vela più conosciuto al mondo.

Carlo Borlenghi sarà protagonista di una serata giovedì 21 febbraio 2019 – ore 21- presso lo spazio LAVIT – via G. Uberti, 42 – Varese.

Si tratta del secondo grande appuntamento organizzato in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni del fotoclub. Questa volta sarà un viaggio tra le immagini delle più appassionanti competizioni nautiche, facendo rivivere le emozioni delle grandi imprese dei velisti in tutto il mondo.

Fotografo ufficiale di numerosi eventi di nautica, Carlo Borlenghi è stato il fotografo ufficiale di 8 America’s Cup, di tutti gli eventi nautici internazionali Rolex, ha seguito i giri del mondo e le avventure di Giovanni Soldini e diverse edizioni della “Whitbread Round the World Race”.

Ha ottenuto numerosi premi per la migliore fotografia sportiva pubblicata in Italia e riconoscimenti internazionali a Parigi (Grand Prix Professional de la photo de Mer) e ha ricevuto una targa dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano “per i molti anni di intensa attività a favore del mondo della vela”

La serata è organizzata dal Fotoclub La Focale di Buguggiate in collaborazione con l’Associazione Culturale Parentesi in via Giulio Uberti 42, Varese – c/o Spazio Lavit, avrà ingresso libero e rinfresco finale.