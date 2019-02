Il Centro Culturale San Carlo Borromeo organizza, in collaborazione con il Decanato di Luino, la mostra dal titolo “Gesti e parole Jorge Mario Bergoglio, una presenza originale” che sarà esposta al Santuario della Madonna del Carmine dal 20 al 28 febbraio 2019 e visitabile gratuitamente negli orari di apertura del Santuario (tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00).

La mostra offre un viaggio attraverso la vita, la formazione e l’azione pastorale di Jorge Mario Bergoglio, un uomo scelto dallo Spirito Santo per guidare la barca di San Pietro in questo cambiamento d’epoca e descrive incontri e persone che hanno determinato le sue scelte ed ispirato il suo pensiero. I curatori hanno saputo ripercorrere i momenti più significativi della vita del futuro Papa approfondendone la biografia umana e spirituale strettamente intrecciata con la storia dell’Argentina e del Sudamerica ed illustrandone la genesi, il significato e lo sviluppo di alcuni temi chiave che costituiscono il fulcro del messaggio di Papa Francesco: la cultura dell’incontro, la scelta per i poveri, la teologia del popolo, l’elogio della semplicità, la misericordia di Dio.

L’incontro di presentazione della Mostra si svolgerà sabato 23 febbraio 2019, alle ore 15.00 presso il Santuario della Madonna del Carmine e vedrà la partecipazione della giornalista, vaticanista Mediaset, Alessandra Buzzetti.