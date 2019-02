“Goodmorning”, pomeriggio in inglese in biblioteca

Si dice “Goodmorning”, ma si svolge al pomeriggio la nuova attività proposta all’associazione Banca del tempo di Gallarate e dalla Biblioteca civica “Luigi Majno”

Sabato 23 febbraio alle ore 15 in biblioteca sono previste letture animate in lingua inglese seguite dal laboratorio creativo a tema, a cura dei volontari dell’associazione.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni telefonare allo 0331 795364.