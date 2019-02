La salute delle gambe in gravidanza

Il Centro Diagnostico San Nicola, nelle sedi di Varese e Tradate, offre a tutte le future mamme al primo trimestre di gravidanza, l’opportunità di effettuare una valutazione vascolare gratuita, esame che sarà poi da ripetere anche al secondo e al terzo trimestre.

Tra le varie problematiche che, purtroppo, spesso affliggono le future mamme, i sintomi che colpiscono le gambe sono certamente tra i più frequenti e fastidiosi. Stanchezza, irrequietezza, tensione, peso, formicolii e crampi notturni…

Tutti sintomi che in alcune future mamme sono più frequenti come per esempio chi:

– ha familiarità per malattia varicosa

– soffriva di varici già prima della gravidanza

– è alla seconda o anche terza gravidanza

– è costretta a stare a lungo in piedi

– affronta la gravidanza nel periodo estivo

Il problema non è solo squisitamente estetico, ma fa sempre parte di una malattia cronica che talvolta può anche essere causa di gravi eventi morbosi.

Il sistema venoso è deputato a riportare il sangue dalla periferia verso il cuore, quindi, quando la persona è in piedi, dal basso verso l’alto. Ci sono delle forze, per esempio la forza di gravità, che si oppongono e ostacolano questa risalita. Ma le vene sane hanno meccanismi di supporto che rendono questa “fatica” agevole.

In gravidanza si verificano delle condizioni che tendono ad aggravare le strutture venose e a favorire cosi la comparsa della patologia.

Per esempio il volume del sangue nella donna in gravidanza è superiore del 20% in quanto deve essere fornito ossigeno a due creature. E quindi maggior lavoro per i vasi soprattutto quelli di “ritorno; o ancora il bambino che cresce va a comprimere, sia quando la mamma sta in piedi che quando è distesa, le vene profonde creando un ostacolo meccanico al deflusso del sangue accentuando, quindi, il ristagno.

Per tutti questi motivi è importante prevenire tali situazioni e intervenire in modo corretto attraverso una diagnosi precisa ed una terapia adeguata per tentare di prevenire e curare i problemi causati dalla Malattia Venosa Cronica in quanto le varici contrastano il benessere fisico in gravidanza e possono comportare rischi per la salute (flebiti).

L’iniziativa è gratuita ma la disponibilità è limitata e quindi è necessario prenotare chiamando il numero 0331 815411 per l’ambulatorio di Tradate e il numero 0332 285997 per quello di Varese.

Referente dell’iniziativa è il Dott. Antonio Tori, medico chirurgo specialista in angiologia e chirurgia vascolare, chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva. Primario emerito di chirurgia vascolare, già docente di flebologia presso l’Università di Perugia e di chirurgia vascolare presso l’Università di Milano.

Centro Diagnostico San Nicola Poliambulatorio s.r.l.

Sede di Tradate – Via Gorizia 42 – Tel. 0331.815411

Unità locale di Varese – Piazza Monte Grappa 12 – tel. 0332.285997

Dir. San. Dr. C. Fabucci, Medico Chirurgo