Laura Modigliani in libreria con “Lo specchio di Maggie”

Laura Modigliani da Caronno Pertusella pubblica il suo primo romanzo dal titolo “Lo specchio di Maggie”, pubblicato con il Gruppo Albatros Il Filo.

Il libro narra di una giovane ragazza, Maggie, con un grande sogno e una vita serena che viene travolta da un evento devastante, un evento al quale lei non riesce a reagire e si abbandona tormentando e distruggendo il suo corpo fino a farlo dimagrire al punto da cadere nell’anoressia.

A fare da sfondo ci sono amori e amicizie tradite, delusioni, lotte e vincite per uscire dal tunnel e la scoperta di un uomo, un ragazzo che solo Maggie sembra poter vedere e non vi è certezza che sia reale o frutto della sua immaginazione.

Nel racconto non fa riferimento direttamente a se stessa, ma «Maggie è per me il riflesso della mia mente e con questo libro spero di poter essere vicina alle persone che soffrono o hanno sofferto di disturbi alimentari, agli adolescenti in continuo scontro con la loro identità in una società che diventa sempre più esigente e ai genitori, ai familiari che si ritrovano a dover combattere questo virus, così l’ho sempre descritto io, che si insidia in silenzio nella mente delle persone.»