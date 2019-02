Le casette dell’acqua chiudono il rubinetto. Perchè?

Un tempo erano sorte come funghi.

Le casette dell’acqua, così come quelle dell’acqua, erano diventate un servizio quasi rionale. A Varese, però, l’offerta si sta riducendo progressivamente come fa notare un lettore ( lettera firmata):

«Siamo alle solite quando viene attivato un servizio intelligente e utile alla comunità passa poco tempo e viene mandato a rotoli.

Il tema sono le casette dell’acqua gestite da uno stesso gruppo che ormai, da prima di Natale, una dopo l’altra vanno fuori uso e nessuno interviene per ripristinarle. Se chiami il numero dell’assistenza ovviamente gestito da un call center esterno ricevi le solite parole inutili …grazie per la segnalazione .., ma poi non succede niente

Mi domando se il Comune di Varese ne è a conoscenza e perché il gruppo non provvede al ripristino delle casette».

Il problema, spiegano da Palazzo Estense, non è di pertinenza del Comune se non per l’autorizzazione di “occupazione del suolo pubblico”. L’attività è di fatto privata e chi la gestisce ne è responsabile sia dal punto di vista della manutenzione sia di quello della fornitura di servizio.

Inattesa di capire se le casette riprenderanno afunzionare, proponiamo la mappa che fornisce ATS Insubria sull’intera provincia.

https://www.ats-insubria.it/casette-acqua