A Milano a seguire “People” con Progetto Concittadino

Sabato 2 marzo Progetto Concittadino parteciperà alla manifestazione People – Prima le persone, che partirà da Corso Venezia a Milano alle 14.

«L’appuntamento con noi è sabato 2 marzo, alle 12.10, nella stazione delle ex Ferrovie Nord in piazzale Trento a Varese – Scrivono i Concittadini sulla loro pagina Facebook, condividendo l’evento. Perché, scrivono – Anche per noi vengono prima le persone».

Una posizione che conferma quella già presa lo scorso anno, quando molti di loro parteciparono ad “Insieme senza muri“, o indossando le #maglietterosse di Don Ciotti.

«Progetto Concittadino crede nella necessità di “restare umani”, di rimettere le persone, di qualunque nazionalità, al centro della politica – spiega la nota della lista Civica, che fa parte della maggioranza nel consiglio Comunale della città Giardino – Soprattutto quando si parla di immigrazione, si può e si deve gestire tutto in modo diverso, pensando ad accogliere nel modo giusto, “aprendo i porti” prima di tutto all’umanità. Questo non significa dimenticare la sicurezza e i controlli, ma essere in grado di dare fiducia a chi ne è degno, accogliendo chi scappa dalla propria casa sconvolta dalla guerra o dalla fame, dando un’opportunità a chi vuole costruirsi con il proprio lavoro un futuro possibile. Senza scadere nella barbarie del respingimento fine a se stesso, usato come specchietto per le allodole del consenso elettorale. Per questo saremo in piazza a Milano sabato, e in ogni altra occasione possibile. Per ribadire la necessità di un’inclusione autentica, capace, se gestita bene, di creare opportunità per tutti».