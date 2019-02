Ottantenne arrestato: abusava da anni della figlia

Un ottantenne è stato arrestato perchè abusava sessualmente, da anni, della figlia ora 43enne e con disturbi psichici.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono partite dopo il tentativo di suicidio della donna, e dopo il suo conseguente ricovero: gli abusi sono stati infatti scoperti dalla Polizia grazie alla segnalazione del personale ospedaliero che aveva in cura la figlia nel reparto di psichiatria.

Prima le rivelazioni degli abusi durante i colloqui con gli psicologi, poi in più occasioni comportamenti inappropriati nei confronti della figlia da parte del padre di fronte agi operatori sanitari. E’ stato così arrestato un uomo di 80 anni della provincia di Varese.

In base a quanto documentato dagli agenti, con filmati e audio, si faceva promettere rapporti sessuali appena fosse stata dimessa in cambio di dolci, sigarette e altri generi di prima necessità, minacciandole di non andare più a trovarla.

La Polizia ha arrestato l’uomo eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Milano, portandolo alla casa circondariale di Busto Arsizio.