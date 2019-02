Rodari e ricci di carta, aspettando il Carnevale

Laboratori e letture animate per un sabato speciale in biblioteca, in preparazione del Carnevale. Sabato 2 marzo alle ore 15.30 ai bambini sarà proposta la lettura animata del brano “Gli esami di Arlecchino” scritto da Gianni Rodari.

A seguire, laboratorio di riciclo creativo, per imparare a trasformare i libri usati in simpatici ricci, pronti ad affrontare l’imminente primavera.

Attività gratuita per bambini di tutte le età, meglio se mascherati.

L’attività durerà circa un’ora e mezza.

Per organizzare al meglio il laboratorio è richiesta la prenotazione, contattando la biblioteca di via dei Mille 5, ad Angera, scrivendo a biblioteca@comune.angera.it, oppure 0331 932006.

Per l’occasione Sabato 2 marzo la biblioteca sarà aperta dalle 15.00 alle 18.00.