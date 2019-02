Un “abbraccio” al Comune per manifestare contro il Decreto Sicurezza

“Sì Resistenza, no indifferenza”. È questo lo slogan gridato a gran voce dai cittadini che nella giornata di oggi, sabato 2 febbraio, hanno aderito alla manifestazione nazionale “L’Italia che Resiste”.

Una sciarpa rossa intorno al collo per distinguersi e cappotti pesanti per proteggersi dal freddo, i cittadini si sono trovati alle 14 sotto i portici del palazzo comunale e hanno formato una catena umana per abbracciare, in modo simbolico, la sede amministrativa della città: una protesta pacifica contro le politiche sull’immigrazione del Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

«È importante far sentire che esiste un’Italia che è dalla parte dell’accoglienza e della solidarietà. Oggi sono diverse le manifestazioni che si stanno tenendo in tutta Italia ed è giusto esserci e far sentire anche la nostra voce», spiega Giorgio Maran.

I cittadini hanno formato un grande cerchio, dandosi la mano e girando intorno alla sede comunale, per poi disporsi in fila davanti alla facciata che si rivolge sulla centrale Via Sacco.

Più di un centinaio le persone presenti, aderenti ai partiti politici – si sono viste le bandiere del PD e del Popolo delle Libertà – e associazioni del territorio ma anche semplici cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce e unirsi a tutti coloro che oggi si sono trovati nelle piazze d’Italia per manifestare.

“Per resistere alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciare morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà, di chi interrompe i percorsi di assistenza ed integrazione. Per protestare contro il Decreto sicurezza del governo, il razzismo e i respingimenti delle navi che soccorrono migranti in mare”, si legge sul manifesto nato da quatto amici del Torinese (Luisa Orsi, Luisa Mondo, Giovanni Gariglio e Michele Angheleddu) che ha dato vita alla manifestazione nazionale, a pochi giorni dalle celebrazioni per il Giorno della Memoria, “per ribadire che è fatalmente orribile comportarsi come quelli che in tempo di guerra hanno fatto finta di non vedere quello che stava accadendo”.

La manifestazione varesina si è conclusa intorno alle 16, senza creare disordini. «Grande parte della società civile non accetta questa politica dell’odio e questo modo di mettere i cittadini uno contro l’altro», commenta Stella Casola aderente all’Anpi di Varese e LEU. «Le politiche di questa governo sono sbagliate e controproducenti. Usano esseri umani che cercano un futuro per falsi scopi propagandistici, noi siamo qui per ribadire l’importanza di affermare i diritti umani», ha commentato il segretario comunale di Varese, Luca Carignola. «Oggi nel nostro paese è importante parlare di lavoro, di povertà, di buona accoglienza e di diritti. Noi vogliamo resistere in questo senso, per dare un futuro ai nostri figli e per dare per un presente certo alle nostre difficoltà, cosa che al momento non sta avvenendo in questo paese. Dobbiamo resistere tutti insieme» ha commentato il Sindaco Silvio Aimetti.

Intorno bandiere, cartelli contro il razzismo ma sopratutto volti che, nonostante il freddo e la pioggia, hanno sostato per più di due ore sotto palazzo comunale, decisi a farsi vedere e sentire.