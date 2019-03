Axpo e Coelsanus, doppia sfida a Siena

SERIE A2 MASCHILE

La bella vittoria esterna ottenuta a Rieti ha mosso la classifica e ridato morale all’Axpo Legnano che – con gli innesti di Thomas e Laganà – vuole puntare a un gran finale di stagione regolare e di conseguenza puntare alla salvezza in Serie A2. All’orizzonte c’è un match che salvo sconquassi dovrebbe dare agli Knights altri due punti, visto che a Castellanza arriverà una Mens Sana Siena composta per intero (o quasi) da giocatori delle formazioni under 20 e 18. Anche gli ultimi quattro senior rimasti a disposizione dell’ex coach varesino Paolo Moretti infatti, sembrano intenzionati a non scendere in campo visto che la società non sta pagando da mesi e ha perso ormai gran parte della rosa originaria. Legnano comunque sarà al completo e si sta preparando al match come avviene nelle solite vigilie di campionato anche per offrire una prestazione piacevole al pubblico di casa.

Intanto il presidente Marco Tajana è stato sospeso a scopo cautelativo da ogni attività federale e sociale dal Tribunale Federale in seguito al “Caso Gritti”, dirigente di Treviglio autore di un post su Facebook contro i napoletani (a seguito di Napoli-Juve di calcio). Tajana, che è anche consigliere federale, aveva messo un “like” a quanto scritto da Gritti e ora la sua posizione dovrà essere valutata.

Dove e quando – Domenica 10/3, ore 18 – PalaBorsani di Castellanza (Va).

CLASSIFICA (dopo 18 giornate): V. Roma 32; Rieti, Capo d’Orl. 30; Treviglio, Bergamo 28; Agrigento, Scafati, Latina 26; Biella, Trapani 24; Casale Monf. 22; L. Roma 20; Tortona 18; Siena* 17, LEGNANO 10; Cassino 4.

* Siena -3.

SERIE B MASCHILE

Continua a non fermarsi la serie di problemi in casa Robur et Fides: la pausa di campionato non basterà a riattivare Simone Ferrarese per l’importante gara interna del 24° turno contro l’altra società senese, la Virtus. Gialloblu quindi ancora incompleti anche se coach Cecco Vescovi ritroverà per l’occasione due uomini chiave come Passerini e Planezio che avevano dovuto saltare la partita con Omegna. I toscani si trovano nelle parti basse della graduatoria (penultimi) e ormai paiono destinati ai playout: per questo la Coelsanus non deve fare sconti e fare di tutto per portarsi a casa due punti fondamentali nella rincorsa ai playoff. I varesini sono attualmente nel limbo tra il primo gruppo di squadre e quelle, invece, che dovranno passare dai playout. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma come è noto talvolta queste sono le prove più complicate.

Dove e quando – Sabat0 9/3, ore 20,30 – Centro Campus di Varese

CLASSIFICA (dopo 23 giornate): Piombino 36; Omegna, San Miniato 34; Firenze 32; Vigevano, Sangiorgese, Alba 28; Empoli 24; VARESE, Pavia 22; Oleggio, Borgosesia 20; Montecatini 18; Cecina 14; Siena 6; Domodossola 2.

SERIE A2 FEMMINILE

Rinfrancata dalla clamorosa doppia vittoria con Crema e Moncalieri, la SCS Varese di coach Visconti si appresta a sfidare – sul parquet di Azzate – un’altra compagine piazzata ben più in alto in classifica, la Itas Bolzano, ottava e da poco rinforzata dalla azzurra Kathrin Ress, sorella di Tomas, finita in A2 dopo la chiusura della Dike Napoli (A1) nella quale giocava quest’anno. La SCS si è preparata lavorando in palestra con una rinnovata serenità e mettendosi anche sotto le mani della preparatrice atletica Federica Rancati: Bolzano è infatti formazione molto tonica e fisica – non solo in Ress: ci sono anche le varie Servillo, Fall e Bungaite… – e così le biancorosse dovranno mettere in campo un supplemento di energia per provare a completare un tris che avrebbe davvero del clamoroso.

Dove e quando – Sabat0 9/3, ore 20,30 – Palestra di via Colli ad Azzate