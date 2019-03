Il caffè degli Alpini si conclude con l’Africa di Alberto Reggiori

Si conclude sabato 30 marzo l’edizione 2018/19 de “il Caffè degli Alpini”, la fortunata rassegna di incontri organizzata dal gruppo Alpini di Varese.

L’ospite che chiuderà il ciclo sarà il varesino Alberto Reggiori medico chirurgo presso l’ospedale di Cittiglio: conosciuto nella città per le sue numerose missioni umanitarie di medico in diverse aree critiche del mondo, è stato anche per anni cooperante della ONG Fondazione Avsi in diversi ospedali dell’Uganda.

In Uganda è partito nel 1985: ha lavorato in diversi ospedali governativi, anche in periodi di guerra civile e instabilità sociale, in programmi gestiti da AVSI e Unicef. Tutt’oggi continua la sua collaborazione con progetti sanitari e sociali d’urgenza in regioni critiche compiendo brevi missioni in Uganda, Rwanda, Albania, Kazakistan, Messico, Bosnia e Iraq.

Da queste missioni Reggiori ha tratto ispirazione per la realizzazione e pubblicazione di alcuni libri che raccontano le sue esperienze umanitarie in quel paese.

L’appuntamento è per le 17.30 alla sede del gruppo Alpini Varese, in via degli Alpini 1. L’ingresso è libero