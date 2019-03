Camion si ribalta, bloccata via Piana di Luco

La strada che collega via piana di Luco con viale Borri, in territorio comunale di Varese è bloccata dalle 10 di oggi, lunedì, per via di un incidente stradale.

Galleria fotografica Camion ribaltato in via Piana di Luco a Varese 4 di 27

Un furgone si è ribaltato nella strada che collega Schianno a Varese e la polizia locale del capoluogo ha interdetto la circolazione per consentire ai vigili del fuoco di intervenire con un’autogrù.

Nell’incidente non si sono registrati feriti.

Il camion trasportava toner per stampanti.