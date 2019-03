Cammini, borghi e ciclabili: “Fa’ la cosa giusta” celebra il turismo lento

Dai cammini al cicloturismo, dalle passeggiate in famiglia alla scoperta dei borghi e delle tradizioni locali: il 2019 è l’anno del turismo lento, una filosofia di viaggio che invita i visitatori a vivere e scoprire i territori che li ospitano in un’ottica green e sostenibile.

Temi che si sposano completamente con gli stili di vita e le scelte di consumo promosse da Fa’ la cosa giusta, la grande manifestazione in programma dall’8 al 10 marzo a Fieramilanocity.

Il turismo “responsabile” è uno dei settori protagonisti da sempre di questa rassegna che invita a scoprire i territori e le destinazioni italiane al di fuori degli itinerari più conosciuti e a promuovere esperienze di viaggio innovative. Oltre agli espositori specializzati, Fa’ la cosa giusta ha in programma numerosi momenti di confronto pubblici dedicati a proposte e iniziative specifiche alcune delle quali sono organizzate da VareseNews che è media partner della fiera e sarà presente con due stand dedicati. Tra gli argomenti al centro di questa edizione si conferma la valorizzazione della rete italiana dei cammini: dalle vie più conosciute, come la Francigena, ai tracciati da riscoprire come la via Francisca del Lucomagno.