Centrodestra unito, ma manca il nome del candidato sindaco

Mancano meno di due mesi al 26 maggio, giorno delle elezioni amministrative 2019. A Malnate il centrodestra continua a non trovare il nome del candidato sindaco che possa accontentare la coalizione.

La notizia più importante, dopo il direttivo provinciale della Lega di venerdì sera, è che non ci saranno spaccature: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista Pavesi per Malnate correranno uniti per provare a riconquistare la poltrona di primo cittadino dopo due elezioni vinte dal centrosinistra.

La Lega ha chiesto a Giuseppe Longhin di assumere il ruolo di “mediatore” per riuscire a concludere. Ogni lista sta proponendo un nome, ma nessuno accontenta tutti. La coalizione dovrà fare il punto e trovare il candidato sindaco.

Con tre forze politiche in ballo, chissà che non possa essere ancora un civico il soggetto che mette d’accordo tutti.