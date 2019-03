È Giovanni Buzzi il candidato della “Lega della libertà”

La campagna elettorale sestese si aprirà ufficialmente sabato con la presentazione alla stampa della candidatura di Giovanni Buzzi, attuale vicesindaco e uomo di punta della giunta del sindaco uscente, Marco Colombo oggi consigliere regionale. Il suo nome era, forse il più favorito, nella rosa dei cinque possibili candidati di cui si era parlato nelle scorse settimane.

Buzzi vanta una lunga esperienza in materia di politica locale e ha rivestito a Sesto Calende diversi ruoli, dalla carica di consigliere comunale a quelle più recenti, in maggioranza, di assessore e vicesindaco. La sua candidatura è da intendersi in un’ottica di continuità con il lavoro svolto, per due mandati, dall’amministrazione uscente.

“2019 – 2024 ancora cinque anni assieme” è lo slogan della lista “Lega della libertà” che sostiene il candidato e vede fianco a fianco Lega e Forza Italia.