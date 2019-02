Colombo: “Stiamo costruendo le basi per i prossimi cinque anni”

«Siamo alle rifiniture, tra un paio di settimane ufficializzeremo lista, candidati sindaco e consiglieri e programmi». All’indomani di una delle ultime riunioni preparatorie alla campagna elettorale, Marco Colombo, ex sindaco di Sesto Calende per due mandati e oggi consigliere regionale leghista, fa il punto della situazione e offre alcune anticipazioni in vista del voto di questa primavera. La principale è la conferma che il centrodestra sestese si presenterà compatto alle elezioni, in continuità con l’attuale amministrazione.

«Abbiamo una squadra molto compatta e stiamo lavorando in un clima davvero collaborativo e positivo. Sono davvero molto soddisfatto perché stiamo gettando le basi per il futuro di Sesto Calende e abbiamo alle spalle gli ottimi risultati raggiunti fino ad oggi da questa squadra».

Proprio oggi, spiega Colombo, è alle stampe il bilancio di fine mandato che sarà distribuito nei prossimi giorni ai cittadini sestesi. «Il lavoro fatto in questi anni è sotto gli occhi di tutti – aggiunge – e i numeri lo confermano. Sesto è ai primi posti nelle classifiche dell’area del Basso Verbano: dalla percentuale di raccolta differenziata al livello della tassazione che è, e non di poco, ben al di sotto di quello degli altri comuni della zona. L’indebitamento in dieci anni è stato dimezzato e, nonostante il numero dei dipendenti comunali sia sceso, siamo riusciti a ottimizzare l’organizzazione e il lavoro in Comune».

Non è ancora ufficiale il nome di chi guiderà la lista di Lega e Forza Italia anche se nelle scorse settimane sono stati resi noti i nomi di alcuni “papabili”, primo fra tutti l’attuale vicesindaco Giovanni Buzzi, che oltre ad aver rivestito ruoli di primo piano nella giunta Colombo vanta una lunga esperienza nella politica comunale. Ma su questo punto Colombo non conferma e non si sbilancia: «Quello del candidato sindaco è solo un dettaglio, seppur importante, del nostro progetto. Ciò che conta e ci tengo a sottolinearlo, sono la squadra e il progetto a cui stiamo lavorando. Gli elettori troveranno una lista elettorale con molti nomi conosciuti ed esponenti dell’attuale amministrazione ma anche, in un’ottica di rinnovamento, anche alcuni volti nuovi, persone che si sono avvicinate alla nostra attività, prima timidamente e poi in modo sempre più costruttivo. Siamo comunque in dirittura d’arrivo e contiamo di dare ufficialmente il via alla nostra campagna elettorale entro quindici giorni».