Grande attesa per Davide Van De Sfroos all’Apollonio

Il “Tour De Nocc”, il nuovo tour teatrale del cantautore e scrittore Davide Van De Sfroos fa tappa a Varese nella serata di venerdì 15 marzo, sold out da tempo. L’artista darà vita ad un grande spettacolo in grado di ricreare una suggestiva atmosfera teatrale notturna con sfumature swing e jazz; in scaletta, oltre ai brani più famosi del suo repertorio in veste totalmente rivisitata, alcune ballate inedite mai eseguite prima.

Per l’occasione, Davide Van De Sfroos sarà accompagnato sul palco dai musicisti Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang).

«Voglio celebrare il mio passato nascosto proponendo delle ballate dimenticate sotto i lampioni e dare uno sguardo al futuro – racconta Davide Van De Sfroos – un viaggio notturno alla ricerca dei brani nei cassetti dimenticati. Una musica che cercherà di ritracciare ombre familiari con tinte nuove», racconta.