Incidente sulla lacuale, traffico in tilt

Incidente stradale lungo la strada provinciale 1 all’altezza della Schiranna, a Varese: è successo attorno alle 18.30 di oggi, 22 marzo.

Due i veicoli coinvolti, altrettanti i feriti, due uomini di 20 e 26 anni, sembra in modo non grave.

Pesanti invece le conseguenze per il traffico nell’ora di punta rimasto bloccato non solo sulla provinciale, ma anche in città. Forti rallentamenti si segnalano anche sulla strada statale 394.

La strada lacuale è rimasta chiusa per consentire i rilievi ai veicoli: si tratta di un incidente frontale.