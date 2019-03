“Indovina chi…”, indovinelli al museo

Un indovinello introduce alla nuova Giocomerenda del Museo del Tessile in programma domenica 24 marzo alle ore 15.30: “Indovina chi…”, al termine della quale i bambini faranno merenda al museo.

L’indovinello è sul nome e la funzione dei macchinari e di tanti prodotti esposti nella collezione: per ogni sala del museo i bambini dovranno scoprire l’identità di un macchinario misterioso in una divertente visita interattiva pensata per stimolare l’intuito e lo spirito di osservazione dei più piccoli.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per l’intera durata dell’attività.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it, indicando nome ed età dei bimbi partecipanti. Verrà inviata conferma di iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Museo del tessile e della tradizione industriale è in via Volta 6, a Busto Arsizio.

Per info: 0331 390242-349 oppure didattica@comune.bustoarsizio.va.it o consultare la pagina Facebook Didattica museale e territoriale città di Busto Arsizio